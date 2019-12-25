В Минпромторге раскрыли планы по выпуску "Ковивака" и "Эпиваккороны".

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о планах компаний увеличить выпуск "Ковивака". Об этом чиновник сообщил коллегам на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией коронавируса при российском правительстве. Специалист объяснил, что прежние планы подразумевали производство 2 млн доз препарата.

Производители "Ковивака" ставят себе целью нарастить производство опережающими темпами по сравнению с их обязательствами по новому контракту, которые закреплены на уровне 2 млн комплектов к 15 декабря. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт также уточнил, что производители "Эпиваккороны" поставят государству до 20 декабря 9,4 млн доз вакцины. В августе 2021 года в регистрационное удостоверение "Ковивака" будет добавлена производственная площадка предприятия "Нанолек" в Кирове. Под розлив там можно будет выпускать около 3 млн доз препарата к концу года.

Мантуров заявил, что дефицита аппаратов ИВЛ в России нет.

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