Мантуров рассказал о привлечении кадров в ОПК за полтора года

Вице-премьер страны рассказал о дефиците в рабочей силе.

Порядка 520 тысяч профессиональных кадров было привлечено в российский оборонно-промышленный комплекс менее чем за полтора года, в настоящее время в государстве сохраняется потребность еще в 160 тысячах человек. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на сессии "Кадры решают!", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума, вице-премьер Денис Мантуров.

Мы привлекли за меньше чем за полтора года 520 тысяч кадров в ОПК. И еще сохраняется потребность в 160 тысячах. То есть цифры достаточно большие. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Мантуров заявил о росте спроса на российское оружие в мире благодаря СВО.

Фото и видео: ПМЭФ