Мантуров рассказал о планах поставить около 85 тыс. роботов предприятиям до 2030 года

Вице-премьер РФ рассказал о роботизации в стране.

Около 85 тысяч промышленных роботов планируется поставить отечественным предприятиям до 2030 года, а свыше половины из них - нашего производства. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал первый вице-премьер страны Денис Мантуров. Чиновник пояснил, что государственный бюджет вместе с внебюджетными источниками направят на развитие проекта около 300 миллиардов рублей.

Мы должны поставить в промышленность около 85 тыс. разного калибра, разной номенклатуры роботов. Полностью российского производства - 45 тыс. единиц должны быть произведены и поставлены нашей промышленности. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Чиновник объяснил прессе, какие именно меры государственной поддержки будут доступны производителям. В частности, речь пойдет о льготных займов на создание и расширение производства робототехники. Не исключается возможность списания таких кредитов. Также правительство продолжает заниматься льготным лизингом и компенсацией скидок, предоставляемых производителям роботов. Для отечественных специалистов такая скидка достигает 50 процентов. Из федерального бюджета будет компенсироваться до 20 процентов от стоимости изделия, если импортная продукция пока что не производится в РФ.

Мантуров рассказал о привлечении кадров в ОПК за полтора года.

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