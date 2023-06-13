Мантуров рассказал, когда состоится первый полет SSJ New

Глава Минпромторга рассказал о судьбе пассажирского лайнера Sukhoi Superjet.

Российс кий самолет SSJ New в ближайшее время поднимется в воздушное пространство, а до конца года этот пассажирский лайнер с импортозамещенной компонентной базой и отечественными двигателями ПД-8 получит сертификат типа. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами "РИА Новостей" сделал глава министерства по торговли и промышленности Денис Мантуров. Чиновник дал интервью в преддверии ПМЭФ-2023 в Петербурге.

Первый полет в импортозамещенном облике произойдет в ближайшее время... Мы должны хорошо взвесить все преимущества и сложности, которые с этим связаны Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт добавил, что после получения сертификата гражданский самолет сможет поставляться заказчикам. В первую очередь речь идет об операторе "Аэрофлот". Вице-премьер страны не исключил того, что SSJ New получит российское название. Однако для этого борту требуется пройти необходимые процедуры, которые ранее были получены на Sukhoi Superjet.

Товары Johnson & Johnson могут исключить из параллельного импорта в случае прямых поставок.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости