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Мантуров: 70% внутреннего рынка мебели занято российскими компаниями

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Глава Минпромторга РФ рассказал о рисках в отрасли производства товаров длительного потребления.

Глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что более 70% внутреннего рынка мебели занято отечественными компаниями. Такой статистикой чиновник поделился с коллегами на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина.

Достаточно высокой независимостью обладает также наша мебельная отрасль. За исключением небольшой доли импортных люксовых товаров, более 70%  - именно отечественного производства.

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт пояснил кабинету министров, что сборка около 90% бытовой техники и электроники зарубежных брендов на российском рынке ведется внутри страны. Порядка 90% товаров бытовой техники и электроники собирается в РФ разной степенью локализации. На данный момент запасы готовых изделий составляют от полутора до трех месяцев. Зарубежные компоненты и усложнение схем по логистике увеличивают себестоимость товаров, но запасы деталей у производителей сгладят цены на несколько месяцев.

Путин заявил о необходимости донастроить программы льготной ипотеки.

Фото и видео: Правительство России

Теги: денис мантуров, мебель, минпромторг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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