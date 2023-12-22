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Манипулятор оборвал провода электропередач на проспекте Большевиков
Сегодня, 12:12
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Манипулятор оборвал провода электропередач на проспекте Большевиков

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На участке дороги образовалась пробка протяженностью 1,3 км от Кудровского проезда до улицы Дыбенко.

В пятницу, 31 мая, в Петербурге возле дома № 21 на проспекте Большевиков манипулятор повредил линии электропередач. Эта информация стала известна благодаря сообщениям свидетелей в Telegram-канале "Мегаполис ДТП и ЧП".

Как сообщает автор поста, манипулятор оборвал провода электропередачи, что привело к блокировке проезда в сторону станции метро и частичной блокировке в противоположном направлении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", на данном участке дороги образовалась пробка протяженностью 1,3 км от Кудровского проезда до улицы Дыбенко. Дополнительно отмечается наличие затора в 500 м на соседней улице Крыленко.

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Петербурга поручил урегулировать ситуацию с детским травматизмом из-за СИМ.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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