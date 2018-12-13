КГИОП: Манеж лейб-гвардии Волынского полка в Ломоносове стал памятником

Здание признано региональным памятником Петербурга.

В Пресс-службе КГИОП рассказали, что на территории Ломоносова появился новый памятник истории и архитектуры. Такое распоряжение подписал глава ведомства Сергей Макаров. Региональным охраняемым объектом стал манеж лейб-гвардии Волынского полка.

Отметим, что здание создано в 1853 году. Архитектором выступил Афанасий Фарафонтьев. Именно из этого объекта в 1916 году первая в мире рота автоматчиков направилась на Румынский флот. В конце 90-ых годов прошлого века манеж был сильно поврежден пожаром. Там пострадал подвесной потолок и кровля. В 2013 году чиновники провели реставрацию фасадов дома.

На данный момент в здании функционирует детско-юношеская спортивная школа по Петродворцовому району города.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Водоканал" переплатил поставщику энергии почти 2 млрд рублей.

Фото: пресс-служба КГИОП