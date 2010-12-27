Манчини станет тренером сборной Италии

Бывший тренер "Зенита" подпишет контракт с Федерацией футбола Италии на два года.

Во вторник, 15 мая, Роберто Манчини возглавит сборную Италии. Об этом сообщило итальянское издание Sky Sport Italia.

Бывший тренер "Зенита" подпишет контракт с Федерацией футбола Италии на два года. В случае, если команда выйдет на чемпионат Европы 2020 года, контракт продлят еще на такое же время. Как сообщает издание, зарплата Манчини составит около двух миллионов евро в год.

Напомним, что главный тренер ФК "Зенит" досрочно отправлен в отставку, и 14 мая оглашение с итальянским специалистом прекращает свое действие.

Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте.