"Зенит" сообщил о досрочном расторжении договора с Роберто Манчини

Главный тренер ФК "Зенит" досрочно отправлен в отставку.

Главный тренер ФК "Зенит" досрочно отправлен в отставку. Лб этом сообщает "Росбалт".

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"Соглашение с итальянским специалистом прекращает свое действие в понедельник, 14 мая", — сказано в сообщении на сайте команды.

Отмечается, что компенсации итальянцу не предусмотрены.

Роберто Манчини начал тренировать петербургскую команду 1 июня 2017 года. В 44 матчах под его руководством победой завершился 21. Еще 13 клуб свел к ничьей и 10 проиграл. В итоге "Зениту" завоевать титул чемпиона России по футболу в нынешнем сезоне не удалось.