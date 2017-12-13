Маньяку, убившему Руслана Королева, продлили срок ареста на четыре месяца

Резонансное дело о гибели 10-летнего Руслана Королева продолжается: убийцу проверят на вменяемость.

Петербуржцу, подозреваемого в изнасиловании, убийстве и расчленении 10-летнего мальчика, продлили арест. Суд согласился с требованием стороны обвинения в необходимости данной меры.

Напомним, что недавно Северная столица узнала о жестоком преступлении, совершенным маньяком-педофилом. История началась в октябре 2017 года. Родители Руслана Королева обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Мальчика искал весь город. Через некоторое время по камере видеонаблюдения оперативники узнали, что школьника увел с собой неизвестный мужчина. Позже правоохранительные органы смогли установить личность злоумышленника. Убийца сознался, что жестоко надругался над Русланом, а после убил. Чтобы скрыть следы, мужчина расчленил труп и разбросал части тела в разных районах Петербурга.Некоторые останки мальчика были найдены.

Днем 16 февраля Приморский районный суд вынес решение о продлении меры пресечения маньяка под стражей. Он пробудет в камере еще четыре месяца. Также подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.

Об обвиняемом известно то, что 35-летний мужчина имеет собственного сына. Кроме этого, петербуржец пять раз был судим. Одна из статей была за сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетнему. По всем делам педофил вышел раньше положенного срока.

