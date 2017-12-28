У Петергофского шоссе нашли останки убитого мальчика из Отрадного

Полицейские нашли часть тела убитого Руслана на Петергофском шоссе.

Оперативники продолжают находить части тела убитого в Отрадном мальчика. Днем 27 декабря сотрудники полиции обнаружили часть останков на Петергофском шоссе.

Известно, что скелетированная часть бедренной кости находилась на территории парка напротив трамвайной остановки около дома номер 53.

Напомним, что 10-летний Руслан пропал 28 октября. В 20 числах декабря по подозрению в его убийстве был задержан подозреваемый. Мужчина заманил ребенка едой и увел в квартиру на Никольском шоссе. Там он попытался изнасиловать мальчика, но после неожиданной защиты от ребенка, задушил жертву. Тело школьника убийца расчленил и оставил в разных частях Петербурга и Ленобласти.

В Отрадном полиция нашла голову ребенка, а на пустыре у Маршала Казакова - часть позвоночника в полиэтиленовом пакете.