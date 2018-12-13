Кокорина и Мамаева признали виновными в побоях и хулиганстве

Конкретные сроки пока не названы.

Пресненский районный суд Москвы огласил свой приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Спортсменов признали виновными в побоях и хулиганстве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Во время прений прокурор Светлана Тарасова просила признать футболистов, а также двух других обвиняемых — младшего брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого — виновными в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. При этом всей группе вменяется участие в побоях. Тарасова просила для двух братьев Кокориных наказание в виде одного года и шести месяцев в колонии, а для Мамаева и Протасовицкого — один год и пять месяцев лишения свободы.

На настоящий момент все фигуранты дела провели в СИЗО семь месяцев. Если суд согласится с обвинением, то братьям Кокориным останется провести в заключении еще 7,5 месяцев, а Мамаеву и Протасовицкому – 6,5.

Ранее Семак заявил, что хочет видеть Кокорина в составе "Зенита".

Видео: Mash