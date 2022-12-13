Малознакомые жители Ленобласти нанесли друг другу ранения ножом и топором

Драка произошла на железнодорожной платформы "Ковалёво". Один из мужчин нёс пакет с продуктами.

Вечером пятницы, 24 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в посёлке Ковалёво Всеволожского района недалеко от железнодорожной платформы разбросаны вещи, продукты, лежат топор и шапка, а также большое количество крови. Пострадавших на месте происшествия при этом не было. Как стало известно Piter.TV, один из них находился в лесополосе.

Полицейские обнаружили 58-летнего жителя Новой Ладоги в тяжёлом состоянии с сочетанной травмой головы, груди, живота, конечностей, переломом затылочной кости слева, ушибленной раной затылочной области, резаной раной левой щеки, проникающим колото-резаными ранениями груди слева, правой ягодичной области с повреждением мочевого пузыря, множественными резаными ранами правой кисти, переломами рёбер. Пострадавший был госпитализирован. Как выяснилось, неизвестный ударил его топором и ножом.

Кроме того, 24 февраля в больницу в Петербурге был доставлен 59-летний гражданин множественными рубленными скальпированными ранами головы, ушибленными ранами верхнего и нижнего века в тяжёлом состоянии. Мужчина пояснил, что приблизительно в 20:00 он направился за водой к ж/д станции "Ковалёво", где встретился с малознакомым, который нанес ему удары тяжёлым предметом по голове. При себе у оппонента были пакеты с продуктами, в одном из которых находился нож. Пострадавший взял нож из пакета и нанес им несколько ударов второму участнику конфликта, а затем вызвал скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на шоссе Дорога Жизни задержали мужчину с мефедроном.

Фото: Piter.TV