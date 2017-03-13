На Малоохтинском произошло серьезное лобовое столкновение

Оба водителя получили травмы.

На Малоохтинском проспекте около 16:00 в среду, 5 августа, произошло лобовое столкновение автомобилей на полном ходу. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Автомобиль Dodge вылелет через разделительную полосу на встречку и на полном ходу врезался в Citroen. Корреспондент сообщает, что на место быстро прибыли скорая помощь и полиция. Водитель Dodge получил тяжелые травмы, водитель второго авто остался с травмами средней тяжести.

Ранее на Ораниенбаумском спуске в аварии с маршруткой пострадали двое.

Фото и видео: Piter.TV