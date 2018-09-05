На Ораниенбаумском спуске в аварии с маршруткой пострадали двое

Петербуржцы находятся в больнице.

В петродворцовом районе Петербурга маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. Об этом сообщают очевидцы. По сведениям от участников движения, удар был лобовым. ДТП проиошло ооло 20 часов вечера по Ораниенбаумскому шоссе, 1. Водитель маршрутки следовал по направлению под номером 300. Шофер второго транспортного средства управлял иномаркой "Хендай Солярис".

Как отмечают представители полиции, водитель автомобиля не справился с управлением. Его машина зацепила обочину, а после вылетела на встречную полосу движения. Там иномарки и "встретила" маршрутку. Петербуржец за рулем "Хендая" и его 38-летний пассажир госпитализированы в больницу с травмами средней степени тяжести.

На некоторое время по данному участку трассы был затруднен проезд. Автомобилистам пришлось объезжать затор по обочине в сторону Ломоносовской улицы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб