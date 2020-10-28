Малому и среднему бизнесу оказали помощь на 9 млрд рублей

Финансовую поддержку удалось оказать через НКО "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания"

В понедельник, 2 августа, стало известно, что благодаря некоммерческой организации "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания" предприниматели малого и среднего бизнеса смогли привлечь более 8 млрд рублей, а сам фонд оказал поддержку почти на 1 млрд рублей, передает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

В Смольном уточнили, что на конец июля текущего года в рамках реализации программы предоставления поручительств по обязательствам субъектов МСП объем привлеченного финансирования показал рост по отношению к аналогичному периоду в 157%. Также на 142% выросли предоставленные поручительства, их выдали 240 на 3,46 млрд рублей. В программе микрозаймов также зафиксировали рост, в этот раз пятикратный.

Специалисты уверены, что эти показатели говорят об активном развитии потребительского рынок.

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