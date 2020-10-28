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Малому и среднему бизнесу оказали помощь на 9 млрд рублей
Сегодня, 12:30
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Малому и среднему бизнесу оказали помощь на 9 млрд рублей

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Финансовую поддержку удалось оказать через НКО "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания"

В понедельник, 2 августа, стало известно, что благодаря некоммерческой организации "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания" предприниматели малого и среднего бизнеса смогли привлечь более 8 млрд рублей, а сам фонд оказал поддержку почти на 1 млрд рублей, передает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

В Смольном уточнили, что на конец июля текущего года в рамках  реализации программы предоставления поручительств по обязательствам субъектов МСП объем привлеченного финансирования показал рост по отношению к аналогичному периоду в 157%. Также на 142% выросли предоставленные поручительства, их выдали 240 на 3,46 млрд рублей. В программе микрозаймов также зафиксировали рост, в этот раз пятикратный. 

Специалисты уверены, что эти показатели говорят об активном развитии потребительского рынок.

Ранее мы писали, что Кабмин выделит средства на программу "Пушкинская карта".

Фото: Pexels

Теги: малый и средний бизнес, нко, петербург, финансовая поддержка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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