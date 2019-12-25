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Малолетний хулиган сам явился в полицию, обстреляв продавца из-за энергетика
Сегодня, 16:53
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himif

Малолетний хулиган сам явился в полицию, обстреляв продавца из-за энергетика

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Сотрудник магазина отказался продавать школьнику напиток.

Вечером 13 августа в магазине на улице Кирова в Шлиссельбурге вспыхнул конфликт между продавцом и покупателем. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сотрудник магазина отказался продавать школьнику энергетический напиток, и тот открыл по продавцу стрельбу из пневматического пистолета.

Продавцу оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Сам 15-летний хулиган, несколько раз выстреливший в пострадавшего, позднее сам явился в полицию для дачи объяснения. Подростка отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали подростков, нападавших на прохожих.

Фото: pixabay

Теги: стрельба, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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