Малоимущие петербуржцы получат новый вид поддержки

ЗакС принял закон о поддержке потерявших доход горожан.

В среду, 20 января, в Законодательном собрании Петербурга был принял законопроект, поддерживающий горожан, которые потеряли доход. Таким образом жители города, чей доход ниже прожиточного минимума, могут претендовать на получение помощи.

Поправки к социальному кодексу предложил губернатор Петербурга, а депутаты ЗакСа, в свою очередь, поддержали их в первом чтении. Чиновники предлагают два вида поддержки: ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума или разовую помощь в размере 250 тысяч рублей. Отмечается, что деньги можно также потратить на проект в сфере предпринимательской деятельности.

Ранее мы писали, что в Петербурге при назначении выплат засчитают трудовой стаж в Ленобласти.

Фото: Piter.TV