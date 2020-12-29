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Малоимущие петербуржцы получат новый вид поддержки
Сегодня, 18:12
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smirenny

Малоимущие петербуржцы получат новый вид поддержки

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ЗакС принял закон о поддержке потерявших доход горожан.

В среду, 20 января, в Законодательном собрании Петербурга был принял законопроект, поддерживающий горожан, которые потеряли доход. Таким образом жители города, чей доход ниже прожиточного минимума, могут претендовать на получение помощи. 

Поправки к социальному кодексу предложил губернатор Петербурга, а депутаты ЗакСа, в свою очередь, поддержали их в первом чтении. Чиновники предлагают два вида поддержки: ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума или разовую помощь в размере 250 тысяч рублей. Отмечается, что деньги можно также потратить на проект в сфере предпринимательской деятельности. 

Ранее мы писали, что в Петербурге при назначении выплат засчитают трудовой стаж в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: льгота, малоимущие граждане, поддержка от города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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