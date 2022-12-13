Малкин поучаствовал в массовой драке в матче НХЛ между игроками «Питтсбурга» и «Айлендерс»

Ига закончилась со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

Российский нападающий Евгений Малкин поучаствовал в массовой драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, которая произошла между игроками "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Матч завершился с результатом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) в пользу гостей. Голы в ворота оппонентов забросил на 26 и 60 минутах спортсмен Брок Нельсон. Также заброшенной шайбой отличились на 49 и 51 минутах Бо Хорват и Андерс Ли. От "Питтсбурга" шайбы забросили Джейк Генцел (7) и Джейсон Цукер (33). Российский голкипер из "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 44 броска из 46 по воротам клуба и был признан второй звездой матча. Потасовка на ледовой арене началась во время второго периода. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин принял активное участие в драке, по результатам которой арбитры удалили две пятерки игроков с обеих сторон. "Нью-Йорк Айлендерс" расположились на четвертой позиции в рейтинге Столичного дивизиона. Следом за ними расположились "Питтсбург"

"Колорадо" обыграл "Эдмонтон", Ничушкин забросил шайбу.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET