Первое задание для подписчиков — обхватить шею.

Телеведущая Елена Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу. Она опубликовала тест "Переживут ли ваши лёгкие коронавирус" на своей странице в Instagram.

Первое задание для подписчиков — обхватить шею. Второй квест — надуть воздушный шарик всего за один выдох. По словам телеведущей, здоровые лёгкие человека способны надуть шарик диаметром не менее 15 сантиметров. В качестве третьего этапа Малышева предлагает подписчикам сложить согнутые указательные пальцы вместе.

Если, по словам телеведущей, у человека возникли проблемы с выполнением заданий, значит у него есть хронические заболевания лёгких - и он попадает в группу риска.

Малышева порекомендовала им здоровое питание и обязательно уходить на самоизоляцию.

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Видео: Instagram/malysheva.live