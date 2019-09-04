Малышей азиатской выдры чипировали в петербургском океанариуме

В семье выдр Фифы и Тихона оказались четыре самочки и один самец.

В петербургском океанариуме впервые обследовали и чипировали маленьких выдрят, родившихся в июне. Пополнение в семье азиатских выдр Тихоны и Фифы произошло во время коронавирусного карантина, на свет появились пять малышей, рассказали в группе океанариума "ВКонтакте".

Отмечается, что необходимые процедуры выдрята перенесли спокойно, хотя родители и старшие брат с сестрой волновались за малышей и кричали, бегая рядом. Наследников Фифы и Тихона взвесили и осмотрели, как только они открыли глазки, а также определили их пол. Оказалось, что в семье у выдр родились четыре самочки и один самец. Теперь в океанариуме готовятся придумывать малышам имена.

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Фото: Санкт-Петербургский Океанариум / "ВКонтакте"