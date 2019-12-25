Из люка на Невельской спустя двое суток спасли упавшую собачку

Операция вышла непростой и в прямом смысле грязной.

Петербургские спасатели "Кошкиспас" вызволили из канализационной ловушки на Невельской улице маленькую собачку. Как сообщается в официальной группе спасательного отряда "ВКонтакте", животное просидело двое суток на глубине два метра.

Спасение оказалось непростым из-за огромного количества грязи вокруг люка без крышки и внутри: в глубине, отметили спасатели, всё было в мокрой грязи. Сама собачка также вымазалась в грязи и, хотя явно хотела на свободу, всячески противостояла спасителям. По словам освободителей, животное громко лаяло в ответ на голос людей, грызло петли и тросы спасательного оборудования и увиливало от петли-ловушки. Поймать собаку в петлю удалось далеко не с первого раза, спасенный зверь сразу же убежал в кусты

+ все закончилось.

- все грязное.

- воды нигде нет. подытожили операцию спасатели

Освободители призвали горожан обращать внимание на открытые люки, которые могут быть опасны еще и для людей. При обнаружении люков без крышек стоит сообщить о находке в аварийные службы.

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Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"