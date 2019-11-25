Малыш опрокинул на себя ковш с горячим молоком в Ленобласти

У него термические ожоги ягодиц, бёдер, промежности, мошонки, полового члена, голени 1-3 степени.

Ребенок получил тяжелые ожоги в деревне Вартемяги Всеволожского района. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчика в возрасте 5 лет и 10 месяцев привезли в Детскую больницу №1 в тяжёлом состоянии. У него термические ожоги ягодиц, бёдер, промежности, мошонки, полового члена, голени 1-3 степени.

По словам родителей, около шести часов вечера из-за недосмотра малыш опрокинул на себя стоявший на плите ковш с горячим молоко.

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Фото: Piter.TV