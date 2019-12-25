Малый ракетный корабль "Одинцово" с "Панцирь-М" приняли в состав ВМФ

МРК принят на вооружение Балтийского флота России.

Малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 с зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" приняли в состав Военно-морских сил России. Об этом журналистам ТАСС рассказал официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов. По данным чиновника, торжественная церемония поднятия флага состоялась на главной базе БФ в Балтийске.

Приказом Главнокомандующего ВМФ "Одинцово" включен в боевой состав Балтийского флота, который уже располагает двумя кораблями такого проекта. Принципиальное отличие нового МРК состоит в том, что это - первый надводный корабль, оснащенный "Панцирь-М" Роман Мартов, официальный представитель Балтийского флота

Командующий БФ, адмирал Александр Носатов напомнил, что МРК создавался на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". "Одинцово" успешно показал себя в государственных испытаниях, которые были организованы на полигонах Балтийского и Северного флотов.

Российские военные корабли могут быть уничтожены Польшей за 7 минут.

Фото: Piter.tv