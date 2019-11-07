Малый бизнес в России приблизился к стагнации

Сейчас параметр показывает 50,9 пункта.

В России индекс деловой активности малых и средних компаний (RSBI) снизился. Об этом сообщили аналитики из Промсвязьбанка и "Опоры России", а также агентства Magram Market Research. Специалисты основывались на сведениях от представителей малого и среднего предпринимательства.

Эксперты считают, что на данный момент отрасль близка к стагнации. За третий квартал RSBI снизился до 50,9 пункта. В 1 и 2 квартале 2019 года RSBI показывал 52 пункта.

Напомним, что показатель ниже 50 можно считать спадом, в пределах 50 - стагнацией, больше - ростом активности.

Ранее Piter.tv писал о том, что концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop