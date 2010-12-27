СМИ: Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Некоторые из поставленных задач фактически продлили в "майском" указе президента в 2018 году.

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, которую правительство утвердило в 2008 году, оказалась невыполненной. Об этом сообщает РБК.

Согласно документу в 2015-2020 годах Россия должна была войти в ТОП-5 стран по объему ВВП. По итогам 2018 года РФ располагается на шестом месте.

Также к 2020 году российская экономика должна была достигнуть стабильных темпов роста в 6,4–6,5% в год. На деле среднегодовой рост ВВП в период с 2014-2018 годах составил 0,5%, в 2019-2020, по прогнозу экспертов, он составит 1,3-1,7%.

Реальные располагаемые доходы населения выросли лишь в три раза ожидаемых, а позднее и вовсе начали падать. Уровень абсолютной бедности также не удалось снизить, сейчас за чертой бедности живут 18,6 миллиона человек.

Ранее мы писали о решении Финляндии заплатить за разминирование Донбасса.

Фото: pixabay