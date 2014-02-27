Малые и средние предприятия Ленобласти перевыполнили план по импорту в три раза

Ленинградские компании заключили 36 контрактов с 18 странами за первый квартал текущего года.

С начала 2021 года ленинградские компании более чем в три раза превысили плановые показатели по заключению контрактов на экспорт товаров за границу, сообщает пресс-служба областного правительства. С помощью Центра поддержки экспорта, созданного на базе Центра развития промышленности Ленобласти, малые и средние предприятия региона смогли заключить 36 импортных контрактов с 18 странами, среди которых: Италия, Литва, Латвия, Германия, Швеция, Испания, Финляндия, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Сингапур, Эстония и другие. Общий объем экспорта составляет 15 с половиной миллионов долларов.

Внешнеэкономическая деятельность стала одновременно успешной и новой для трех компаний из 25 вышедших на рынок при поддержке Центра поддержки экспорта. Всего же за первые четыре месяца года Центр оказал 74 услуги 60 малым и средним предприятиям Ленобласти. Среди самых прибыльных сделок упоминаются экспорт торфа в Финляндию и лесозаготовок в Великобританию.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме в Ленобласть удалось привлечь инвестиций более чем на триллион рублей.

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