Маленькой петербурженке оторвало палец руки на станции метро "Площадь Ленина"

Врачи успели пришить малышке палец.

В понедельник, 16 декабря, в Петербурге на станции метро "Площадь Ленина" произошел ужасный случай. Маленькой петербурженке оторвало палец руки. Об этом сообщают "Невские новости".

Как оказалось, девочка находилась в метро в сопровождении матери. Малышка решила подняться по эскалатору и внезапно упала. Впоследствии рука ребёнка застряла и ей оторвало мизинец.

На место экстренно прибыли медики и госпитализировали пострадавшую. Врачи успели пришить малышке палец.

Ранее мы сообщали о том, что СК завёл дело на петербурженку, которая пыталась выбросить из окна ребёнка.

Фото:pixabay