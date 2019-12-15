Организатором проекта выступил Благотворительный фонд "Шаг навстречу".

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что маленьким пациентам Петербургского онкоцентра показали балет. Организатором проекта выступил Благотворительный фонд "Шаг навстречу".

Маленьким пациентам и медперсоналу Петербургского онкоцентра показали балет "Детское "Лебединое". Это представление является частью адресной помощи детям, оказавшимся в ситуации вынужденной изоляции на время пандемии коронавируса. Речь идет о детях из домов-интернатов, маленьких пациентах онкологических центров и малышей, которые находятся на временной госпитализации.

В спектакле участвовали участвовали солисты балета Михайловского театра.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный вакцинирует от гриппа не менее 60% петербуржцев.

Фото:Шаг навстречу