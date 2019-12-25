Смольный вакцинирует от гриппа не менее 60% петербуржцев

Власти намерены разместить передвижные станции вакцинации в оживленных местах города.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Смольный намерен вакцинировать от гриппа не менее 60% петербуржцев. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире на Радио России.

Власти Петербурга отметили, что нельзя допустить, чтобы осенью второй подъем коронавируса и эпидемия сезонного гриппа наложились друг на друга. Для этого предлагается вакцинировать горожан.

Отмечается, что в оживленных местах города появятся передвижные станции вакцинации.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 10 тысяч человек.

Фото:Piter.TV