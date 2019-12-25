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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 10 тысяч человек
Сегодня, 10:07
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 10 тысяч человек

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Под наблюдением медиков более 800 горожан.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9814 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 869 человек. Из них 546 ― на самоизоляции, 323― контактные.

За сутки на номер "122" поступило 294 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 80 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 28 человек. 

Ранее Piter.TV проверил, как соблюдают меры безопасности в торговых центрах. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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