За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 10 тысяч человек

Под наблюдением медиков более 800 горожан.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9814 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 869 человек. Из них 546 ― на самоизоляции, 323― контактные.

За сутки на номер "122" поступило 294 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 80 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 28 человек.

Ранее Piter.TV проверил, как соблюдают меры безопасности в торговых центрах.

Фото: Piter.TV