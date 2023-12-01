Маленькая панда из московского зоопарка начала ползать

Светлана Акулова рассказала о важном этапе развития детеныша.

Новорожденная панда из московского зоопарка начала ползать, в настоящее время детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, а также опирается на них и движется вперед. Соответствующей информацией с подписчиками поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова через собственный Telegram-канал.

Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру – она ползает. Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно. С каждым днем ее шаги все увереннее Светлана Акулова, глава зоопарка столицы

Гендиректор пояснила, что теплое наливное покрытие пола в вольере для панд специально было подготовлено для комфортного размещения не только взрослых особей, но и в том числе детенышей. Поверхность легко поддается дезинфекции и санитарной обработке. Также пол обеспечивает для малышки необходимое сцепление. Панда все еще скользит, но это связано с тем, что конечности не успели окрепнуть.

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Фото и видео: Telegram / Светлана Акулова