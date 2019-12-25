Мальчик воткнул младшему брату ручку в глаз в доме под Гатчиной

Ребенок попал в больницу с проникающим ранением роговицы правого глаза.

Во вторник, 24 ноября, в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы № 19. Медики рассказали о госпитализации 7-летнего мальчика с проникающим ранением роговицы правого глаза. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что он получил травму на даче в деревне Пустошка Гатчинского района. По словам женщины, ее старший сын во время игры с младшим братом случайно попал ему в глаз шариковой ручкой.

Во время проверки выяснилось, что семья благополучная, на учете не состоит. Состояние пострадавшего мальчика оценили как тяжелое.

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