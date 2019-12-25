В реке Тихвинке утонул восьмиклассник

О несчастном случае полицейским сообщила подруга погибшего.

Вечером понедельника, 26 июня, в полицию обратилась 14-летняя ученица школы-интерната в городе Тихвин, которая сообщила, что её друг утонул в реке Тихвинке. Об этом стало известно Piter.TV.

На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа МЧС: установлено, что около 19:00 15-летний восьмиклассник и его подруга купались в реке. Мальчик заплыл на глубину, где начал тонуть и ушел под воду.

Семья погибшего полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Труп обнаружен в километре вниз по течению о места, где утонул мальчик. Его направили в морг.

Ранее мы сообщили о том, что по факту гибели мальчика во время купания в акватории Невы возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)