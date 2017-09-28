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По факту гибели мальчика во время купания в акватории Невы возбуждено уголовное дело

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Инцидент произошел сегодня днём.

В Петербурге по факту гибели мальчика во время купания в акватории Невы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Днём 22 июня во время купания в акватории реки Нева вблизи дома 108 корпус 4 по проспекту Обуховской обороны утонул 14-летний мальчик. В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее гражданин Турции утонул в Орловском карьере.

Видео: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: нева, утонул
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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