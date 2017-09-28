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Ребёнок утонул в Неве после прыжка с пирса
Сегодня, 13:50
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Ребёнок утонул в Неве после прыжка с пирса

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Из-за сильного течения мальчик не смог выбраться из воды и ушёл на дно.

У проспекта Обуховской Обороны предположительно утонул ребёнок, прыгнувший с пирса в Неву. Об этом пишет издание "Невские Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Судя по всему, инцидент случился у Речного вокзала. Там трое несовершеннолетних возрасте от восьми до десяти лет ныряли с пристани в реку. Из-за сильного течения один мальчик не смог выбраться и ушёл на дно.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Тело разыскивают спасатели.

Ранее мы сообщили о том, что трехлетний петербуржец попал в реанимацию после падения в бассейн.

Фото: Piter.TV 

Теги: река нева, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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