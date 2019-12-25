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Гражданин Турции утонул в Орловском карьере
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Гражданин Турции утонул в Орловском карьере

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Мужчина нырнул в воду и не смог выплыть на берег.

В воскресенье, 18 мая, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Орловский карьер нырнул мужчина и не выныривает. Позже его труп извлекли из воды. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что тело было извлечено из карьера в 200 метрах от Заповедной улицы. Погибшим оказался 39-летний гражданин Турции, который работал на территории России водителем. На миграционном учёте мужчина не состоит.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что из окна коммуналки на Мыткинской выпал мужчина.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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