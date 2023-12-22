В Ленобласти в водоёме утонул 3-летний ребенок

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

В Ломоносовском районе по факту утопления3-летнего ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном отделе по городу Сосновому Бору СУ СК России по Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 4 апреля на территории частного домовладения в деревне Савольщина мужчина пошёл на прогулку со своим 3-летним сыном. Отец отвлекся, а ребёнок в это время упал в искусственный водоём и утонул.

Следственное управление СК России по Ленинградской области призывает не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах. Родители должны помнить, что именно они отвечают за безопасность детей.

Ранее 30-летний клиент петербургского фитнес-клуба утонул в бассейне.

Видео: Telegram/ Следком47