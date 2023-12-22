Девятилетний мальчик уронил на себя металлическую балку в спортивном клубе Всеволожска

Тренер мальчика доставил его в больницу. Предварительно ребёнку диагностировали перелом теменной кости.

Вечером в среду, 21 февраля, в полицию обратилась администратор спортивного клуба во Всеволожске, заявив о том, что на территории учреждения пострадал девятилетний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, ребёнок дёрнул за штору, отгораживающую ринг, и уронил на себя металлическую балку, к которой крепилась штора.

Тренер мальчика доставил его в больницу. Предварительно ребёнку диагностировали перелом теменной кости.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге голый ребенок-инвалид оказался в подъезде по недосмотру няни.

Фото: Piter.TV