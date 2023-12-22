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Девятилетний мальчик уронил на себя металлическую балку в спортивном клубе Всеволожска
Сегодня, 8:14
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Девятилетний мальчик уронил на себя металлическую балку в спортивном клубе Всеволожска

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Тренер мальчика доставил его в больницу. Предварительно ребёнку диагностировали перелом теменной кости.

Вечером в среду, 21 февраля, в полицию обратилась администратор спортивного клуба во Всеволожске, заявив о том, что на территории учреждения пострадал девятилетний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, ребёнок дёрнул за штору, отгораживающую ринг, и уронил на себя металлическую балку, к которой крепилась штора.

Тренер мальчика доставил его в больницу. Предварительно ребёнку диагностировали перелом теменной кости.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге голый ребенок-инвалид оказался в подъезде по недосмотру няни.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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