Девятилетний мальчик уронил на себя металлическую балку в спортивном клубе Всеволожска

Вечером в среду, 21 февраля, в полицию обратилась администратор спортивного клуба во Всеволожске, заявив о том, что на территории учреждения пострадал девятилетний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.
По словам заявительницы, ребёнок дёрнул за штору, отгораживающую ринг, и уронил на себя металлическую балку, к которой крепилась штора.
Тренер мальчика доставил его в больницу. Предварительно ребёнку диагностировали перелом теменной кости.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге голый ребенок-инвалид оказался в подъезде по недосмотру няни.
Фото: Piter.TV
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