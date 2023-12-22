В Петербурге голый ребенок-инвалид оказался в подъезде по недосмотру няни

Мама оставила ребёнка с няней и пошла в аптеку.

Жители ЖК "Лондон-Парк" нашли в парадной раздетого и одинокого ребёнка, который не разговаривал. После обхода квартир в итоге удалось найти маму мальчика, рассказали жители дома в соцсетях.

По предварительной информации, вечером 18 февраля на лестничной площадке жильцы увидели голого мальчика, взрослых рядом с ним не наблюдалось. Жители комплекса вместе с охраной устроили обход квартир, но так ребёнка никто и не признал. Мальчика напоили, одели и передали сотрудникам полиции.

Позднее один из неравнодушных жильцов на этаже встретил женщину из квартиры, в которую ранее не удалось достучаться. Оказалось, что это малыш именно этой женщины. Она пояснила, что приехала в Петербург со своим особенным сыном на реабилитацию, также вместе с ними приехала и няня. Женщина оставила ребёнка с няней и пошла в аптеку. Как ребёнок смог выбежать из квартиры, предстоит выяснить. Предположительно, няня уснула после выпитого алкоголя и не заметила исчезновения ребёнка.

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