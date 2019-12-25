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Мальчик попал в больницу после падения с детского кораблика
Сегодня, 8:55
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Мальчик попал в больницу после падения с детского кораблика

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Ребёнок упал с высоты 1,5м. Он находится в тяжёлом состоянии.

В четверг, 15 сентября, от дома №1 по Народной улице в детскую городскую больницу доставили мальчика закрытой травмой живота в тяжелом состоянии. Накануне ребёнок упал с детского кораблика, оказавшись на высоте 1,5 м. Об этом стало известно Piter.TV.

Мать 11-летнего пострадавшего сообщила, что несчастный случай произошёл примерно в 15:30 во время прогулки.

Семья мальчика полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что 11-летний мальчик попал под колёса ВАЗ на Маршала Жукова.

Фото: Pxhere

Теги: госпитализация, детская площадка, ребенок, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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