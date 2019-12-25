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11-летний мальчик попал под колёса ВАЗ на Маршала Жукова
Сегодня, 8:40
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11-летний мальчик попал под колёса ВАЗ на Маршала Жукова

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Ребёнок получил различные травмы.

Утром среды, 14 сентября, автомобиль ВАЗ под управлением 42-летнего водителя совершил наезд на 11-летнего мальчика у дома №28 по проспекту Маршала Жукова. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнок пересекал дорогу в зоне  пешеходного перехода примерно в 7:30 утра. В результате ДТП он получил различные травмы.

Состояние мальчика оценили как средней степени тяжести. Он был госпитализирован.

Ранее мы сообщили о том, что пятиклассник на велосипеде столкнулся с иномаркой в Невском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: ваз, дтп с несовершеннолетними, маршала жукова, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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