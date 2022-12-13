4-летняя петербурженка случайно ударила старшего брата в живот ножом для заточки карандашей

Пострадавшего воспитанника детского сада госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В среду, 8 марта, из квартиры одного из домов по Сиреневому бульвару был госпитализирован пятилетний воспитанник детского сада. Как стало известно Piter.TV, мальчик получил ранение по недосмотру отца.

Установлено, что 4-летняя сестра пострадавшего ребёнка во время игры ударила его в живот ножом для заточки карандашей. В результате маленький петербуржец получил с проникающую резанную рану передней брюшной стенки.

Семья полная, на учете в ПДН не состоит. Дети проживают с 31-летним отцом и 34-летней матерью.

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Фото: Piter.TV