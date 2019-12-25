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Двое детей попали в больницу после ДТП на Рябовском шоссе
Сегодня, 16:18
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kraratau27

Двое детей попали в больницу после ДТП на Рябовском шоссе

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Дети были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести на месте происшествия. 

Двое детей попали в больницу после ДТП на Рябовском шоссе в Красногвардейском районе, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 28 марта. 

Днём 27 марта на Рябовском шоссе женщина на "Skoda Fabia" врезалась в такую же машину, за рулём которой находилась женщина, а в салоне автомобиля находились 7--летний мальчик и 12-летняя девочка. Дети были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести на месте происшествия. 

На данный момент полиция Красногвардейского района выясняет детали аварии. 

Ранее мы писали, что в центре города столкнулись такси, каршеринг и маршрутка. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: дети, дтп, красногвардейский район
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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