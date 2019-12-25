Дети были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести на месте происшествия.

Двое детей попали в больницу после ДТП на Рябовском шоссе в Красногвардейском районе, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 28 марта.

Днём 27 марта на Рябовском шоссе женщина на "Skoda Fabia" врезалась в такую же машину, за рулём которой находилась женщина, а в салоне автомобиля находились 7--летний мальчик и 12-летняя девочка. Дети были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести на месте происшествия.

На данный момент полиция Красногвардейского района выясняет детали аварии.

Ранее мы писали, что в центре города столкнулись такси, каршеринг и маршрутка.

Фото: Piter.tv