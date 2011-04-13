Мальцева дисквалифицировали на три матча ВХЛ за толчок Танкова

Врачи оценивают состояние нападающего как стабильное.

На три матча дисквалифицировали защитника системы "Динамо" Артема Мальцева за толчок нападающего СКА-Невы Кирилла Танкова. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает официальный сайт Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Напомним, что на 25-й минуте матча Первого этапа ВХЛ — Кубка Шелкового пути между "Динамо" и СКА-Невой, Танков после столкновения с Мальцевым получил травму шейных позвонков. Инцидент произошел 5 сентября.

По данным "СЭ", врачи оценивают состояние нападающего как стабильное. Он находится в сознании. Сегодня ему сделали операцию.

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Фото: phxere

