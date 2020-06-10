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В Петербурге матч начался с массовой драки хоккеистов "Сочи" и "Авангарда"

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Омские и сочинские спортсмены уже в третий раз решают вопросы неспортивным путем

Предсезонный турнир имени Пучкова среди клубов КХЛ начался с массовой драки. На второй секунде матча в рукопашную пошли хоккеисты "Авангарда" и "Сочи". Видео драки опубликовали в телеграм-канале "Хоккей без зрителей".

Все хоккеисты учувствовали в драке. Десять спортсменов в итоге были отправлены на скамейку штрафников.

Добавим, что омские и сочинские спортсмены уже в третий раз решают вопросы неспортивным путем. "Авангард" и "Сочи" уже устраивали потасовку 4 августа во время предсезонного турнира в Сочи, а до этого — в октябре 2021 года в игре регулярного чемпионата КХЛ.

Видео: Telegram / Хоккей без зрителей

Теги: драка, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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