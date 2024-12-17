Экс-вратарь сборной России Малафеев женился на 24-летней гимнастке

Экс-голкипер "Зенита" опубликовал свадебную фотографию.

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев женился в третий раз. Его избранницей стала 24-летняя гимнастка Ангелина Шкатова.

Пара официально зарегистрировала свой брак в загсе Петроградского района Санкт-Петербурга накануне, 21 февраля. Невеста выбрала для торжественного события приталенное платье и пиджак, а жених отдал предпочтение классическому чёрному костюму.

О романе Малафеева и Шкатовой стало известно в декабре прошлого года. Спортсмен признался, что нашёл "ту самую" и разница в возрасте в 22 года его совершенно не смущает.

Напомним, что в 2021 году Малафеев объявил о расставании со второй женой Екатериной, от которой у него есть сын Алекс. Первой супругой вратаря была Марина Безбородова, трагически погибшая в автокатастрофе в 2011 году. От этого брака у Малафеева остались дочь Ксения и сын Максим.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" объявил о трансфере Зделара из ЦСКА.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Малафеева