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Экс-вратарь сборной России Малафеев женился на 24-летней гимнастке
Сегодня, 11:07
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Экс-вратарь сборной России Малафеев женился на 24-летней гимнастке

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Экс-голкипер "Зенита" опубликовал свадебную фотографию.

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев женился в третий раз. Его избранницей стала 24-летняя гимнастка Ангелина Шкатова.

Пара официально зарегистрировала свой брак в загсе Петроградского района Санкт-Петербурга накануне, 21 февраля. Невеста выбрала для торжественного события приталенное платье и пиджак, а жених отдал предпочтение классическому чёрному костюму.

О романе Малафеева и Шкатовой стало известно в декабре прошлого года. Спортсмен признался, что нашёл "ту самую" и разница в возрасте в 22 года его совершенно не смущает.

Напомним, что в 2021 году Малафеев объявил о расставании со второй женой Екатериной, от которой у него есть сын Алекс. Первой супругой вратаря была Марина Безбородова, трагически погибшая в автокатастрофе в 2011 году. От этого брака у Малафеева остались дочь Ксения и сын Максим.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" объявил о трансфере Зделара из ЦСКА.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Малафеева

Теги: гимнастика, малафеев женился, сборная рф по футболу, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Зенит,

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