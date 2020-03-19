Малафеев присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Экс-вратарь "Зенита" заявил, что футбол не остановить никаким коронавирусом.

Бывший вратарь "Зенита", а ныне заместитель спортивного директора ФК Вячеслав Малафеев опубликовал на своей странице в Instagram новое видео. На нем он отбивает туалетную бумагу, как футбольный мяч.

"Футбол не остановить", - написал Малафеев, намекая, скорее всего, на то, что спорт не победить коронавирусу.

Стоит отметить, что отбивание туалетной бумаги ногой стало своеобразным челленджом футболистов со всего мира, вынужденных сидеть дома из-за карантина. В частности, рулоном бумаги, как футбольным мячом, чеканили полкоманды "Бенфике", а также защитник и капитан клуба "Реал Мадрид" Серхио Рамос, вингер "Байера 04" Леон Бейли и защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди.

Сейчас к челленджу подключился экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев. В своем посте он сделал вызов Владиславу Радимову, Роману Широкову, Николаю Валуеву, Дмитрию Губерниеву и Руслану Нигматуллину.

В комментариях под постом подписчики Малафеева пошутили: "Пачкой гречки попробуйте", "Совсем зажрались! А кто-то гибнет за бумагу в очередях магазинов".

Ранее мы писали, что игроки и тренеры "Зенита" сдадут тест на коронавирус.

Видео: Instagram / malafeev16ru