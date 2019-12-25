Игроки и тренеры "Зенита" сдадут тест на коронавирус

Из-за пандемии приостановлены футбольные соревнования и тренировки.

Генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев рассказал о планах клуба во время приостановки футбольных соревнований. Он заявил, что сегодня, 18 марта, пройдет общая встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба. На ней обсудят развитие событий до 10 апреля. Об этом пишет "Чемпионат.com".

Также Медведев отметил, что все сотрудники "Зенита", в том числе футболисты и тренеры, в обязательном порядке должны будут пройти тест на коронавирус. По словам гендиректора клуба, это важная и необходимая мера предосторожности. Он заявил, что здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса также приостановлены тренировки до 22 марта. Пауза в розыгрыше РПЛ до 10 апреля обусловлена этой же причиной.

Фото: fc-zenit.ru