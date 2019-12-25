Такое решение также принято в связи с паузой в розыгрыше РПЛ.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что "Зенит" приостановил тренировки из-за коронавируса до 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соответствующее решение также обусловлено паузой в розыгрыше РПЛ, о котором ранее объявил РФС. Планируется, что перерыв продлится как минимум до 10 апреля.

Напомним, что розыгрыш РПЛ остановлен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Таким образом матчи "Зенита" с ЦСКА и "Крыльями Советов" перенесены на неопределенное время.

Ранее мы сообщали о том, что УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.

Фото:зенит